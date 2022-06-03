Медведев оценил возможность вхождения в состав России областей Украины

Медведев: присоединение к России иностранных субъектов возможно на основе конституции

Решение о принятии в состав России иностранных территорий будет приниматься на основе конституции. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera. Цитату приводит ТАСС.

Таким образом политик ответил на вопрос, готова ли Россия принимать в свой состав субъекты иностранного государства, включая Херсонскую область Украины и Южную Осетию. По словам Медведева, Россия внимательно анализировать волю людей, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также иных территориальных единиц. «Игнорировать эту волю невозможно, но для того, чтобы такого рода вопросы рассматривать, эта воля должна быть сформулирована», — заявил политик. Медведев напомнил, что в 2014 году жители Крыма проявили свою волю на референдуме.

При этом Медведев подчеркнул, что решение о принятии субъектов иностранных государств в состав России будет принято в соответствии с российской конституцией.

Ранее сенатор Цеков назвал настроения людей в Запорожской и Херсонской областях Украины, а также в ДНР и ЛНР главным условием присоединения областей Украины к России.