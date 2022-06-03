Минторг США ввел новые ограничения против компаний из России и Белоруссии

Минторг США опубликовал список ограничений против 71 юридического лица из РФ и Белоруссии

Фото: Pixabay

Минторг США ввел новые ограничения против компаний из России и Белоруссии, в опубликованный список вошло 71 юридическое лицо, в том числе судостроительные и авиастроительные предприятия. Для них наложен запрет на доступ к оборудованию и технологиям американского производства, передает ТАСС.

В России таких компаний оказалось 65, среди них — «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина», авиационная корпорация «Рубин», ОКБ имени Яковлева.

Также в черном списке оказалось Главное управление глубоководных исследований Минобороны России, морское бюро машиностроения «Малахит», Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Ограничения затронули Российскую академию наук.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел персональные санкции против Марии Захаровой, а также против вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. «Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры привержены поддержке Украины и обеспечению того, чтобы российское правительство почувствовало усугубляющиеся последствия наших экономических действий», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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Марина Совина
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