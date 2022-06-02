США ввели санкции против Марии Захаровой

Минфин США ввел санкции против Захаровой, министра Файзуллина и вице-премьера Григоренко

Минфин США ввел персональные санкции против представителя МИД России Марии Захаровой, вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Официальное сообщение со стороны американских властей опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры привержены поддержке Украины и обеспечению того, чтобы российское правительство почувствовало усугубляющиеся последствия наших экономических действий», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Ранее стало известно о расколе в США из-за новых санкций против России. Часть администрации президента страны Джо Байдена выступает за введение «еще более жестких антироссийских мер». Другой фланг чиновников опасается последствий санкций для мировой экономики, «и без того страдающей от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса».