В Молдавии решили обсудить с партнерами закупку дронов-камикадзе

Министр обороны Молдавии заявил, что страна обсудит с партнерами закупку дронов-камикадзе

В Молдавии решили обсудить с партнерами закупку противотанковых ракет и дронов-камикадзе для оборонных целей. Об этом министр обороны республики Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала Jurnal TV.

По его словам, в настоящий момент Молдавия получает от партнеров помощь в виде бронежилетов, касок, средств коммуникации, систем оповещения и нелетального оружия, однако армия страны также нуждаются в новом вооружении взамен имеющегося устаревшего.

«У нас в армии есть чуть больше 6500 военнослужащих, армия оборудована тем, что осталось с советских времен — это техника 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века, которой место в музее. Правда, в последнее время мы получали кое-что от партнеров, в первую очередь я имею в виду США», — добавил Носатый.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщала, что республика ведет предварительные дискуссии со странами Европейского союза (ЕС) о поставках летального вооружения. «Пока мы решаем, что нам необходимо. Понадобится ли нам летальное оружие или нет», — уточнила глава правительства.