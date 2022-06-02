Молдавия задумалась о европейском летальном оружии

Премьер Гаврилица: Молдавия обсуждает со странами Евросоюза поставки летальных вооружений

Молдавия ведет предварительные дискуссии со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица, передает ТАСС.

«Пока мы решаем, что нам необходимо. Понадобится ли нам летальное оружие или нет», — уточнила она. Политик объяснила, что также идет обсуждение поставок нелетального оружия для укрепления границ и для Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что страны НАТО захотели вооружить Молдавию для того, чтобы она могла защититься в случае возможного вторжения России. «Я бы хотела видеть Молдавию оснащенной по стандартам НАТО», — заявила она.

Молдавии военную помощь ежегодно с 2015 года оказывают США по программе Foreign Military. Несмотря на нейтралитет, закрепленный в конституции страны, Кишинев активно сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.