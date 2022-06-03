Врач перечислил лучшие охлаждающие напитки

Диетолог Соломатина назвала содержание сахара минусом кваса в жару

Если вы хотите утолить жажду, важно выбирать напитки без содержания сахара, так как он провоцирует желание пить еще больше, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала напитки, которые лучше всего охлаждают организм в жару.

Вода и морсы

Лучший напиток для утоления жажды — обычная столовая вода, обратила внимание диетолог. По желанию в нее можно добавлять лимон, огурец или что-то еще.

Можно делать индийский прохладительный напиток сасси. Лайм, огурец, имбирь и мята трется, все это заливается водой и настаивается. Это там достаточно популярный напиток. И для похудения в том числе. Но лучше пить его под вечер, так как мята действует расслабляющее Елена Соломатина врач-диетолог

Также в качестве прохладительных напитков она посоветовала делать морсы из ягод без добавления сахара, но обратила внимание, что если при приготовлении выбор пал на вишню или черешню, то лучше употреблять такой напиток на ночь, как и сасси. Дело в том, что в этих ягодах содержится мелатонин, вызывающий сонливость.

«Еще хорошо заливать сухофрукты водичкой без сахара и настаивать несколько часов или ночь. Подойдет для утоления жажды и отвар шиповника, он будет разжижать кровь, еще там есть витамин С в большом количестве и особые соединения, которые будут предохранять от солнечного излучения», — рекомендовала диетолог.

Что не так с квасом и айраном

По словам Соломатиной, все готовые квасы, которые мы можем приобрести на улице или в магазине, содержат сахар. «Вот если самим сделать квас, как раньше делали, на корочках, на изюмчике, в этом случае квас пить можно, потому что он еще и обогатит нашу микрофлору, которая страдает в жару. Там такой симбиоз бактерий образуется — это как нежирный кефир, но квас быстрее будет утолять жажду», — уточнила она.

Такие нежирные молочные напитки, как айран, скорее относятся к еде, потому что во время их употребления запускаются процессы пищеварения, которые, напротив, увеличивают разогрев организма, объяснила врач. «С другой стороны, такие напитки, конечно, можно использовать как перекус, покрошив туда зелень, огурец, немножечко подсолив. Соль все-таки задерживает жидкость в организме, что хорошо, если нет возможности ее восполнить», — отметила Соломатина.

Хочется солененького

В жару многих тянет на соленую пищу. По словам диетолога, это происходит, так как в это время мы теряем не только воду, но и электролиты. «Томатный сок очень многие любят в жару пить. В принципе, можно пить даже чуть подсоленный для того, чтобы задержать отдачу влаги. С другой стороны, он немного разжижает кровь. А у многих почему тепловые удары? Потому что жара сгущает кровь», — отметила врач.

Чай

Альтернативой холодным напиткам в жаркую пору может стать горячий зеленый чай. Однако у него есть как плюсы, так и минусы, отметила врач. «С одной стороны, он содержит антиоксиданты, которые будут нас поддерживать при солнечном излучении — само по себе солнечное излучение вредно, оно разрушает наши клетки, а антиоксиданты препятствуют этому. С другой стороны, охлаждение происходит за счет того, что мы начинаем потеть от горячего, а это значит, что из организма выходит влага. Плюс в нем есть кофеин, который тоже увеличивает диурез, поэтому зеленый чай может вызвать обезвоживание организма. А это в жару очень опасно, поэтому обязательно все равно дополнять его водой», — предупредила врач.

Альтернатива напиткам

Если очень хочется пить, но нет такой возможности, стоит иметь в виду, что хорошо утоляют жажду цитрусовые, подчеркнула Соломатина. «Можно ломтик лимона или лайма положить в рот. Цитрус раздражает наши рецепторы, больше выделяется слюны и нет чувства пересыхания. Конечно, организм от этого влагой не насытиться, но такое ощущение будет», — заключила она.

Ранее диетологи Эми Гудсон и Кортни Д'Анджело рассказали, какие напитки помогают избавиться от жира на животе, а какие, напротив, способствуют набору веса.