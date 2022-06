Названы помогающие избавиться от жира на животе напитки

Диетологи Эми Гудсон и Кортни Д'Анджело посоветовали худеющим пить зеленый чай

Диетологи Эми Гудсон и Кортни Д'Анджело рассказали, что некоторые напитки помогают избавиться от жира на животе, а другие мешают. В беседе с Eat This, Not That! они назвали напитки, которым нужно отдавать предпочтение, чтобы добиться стройной талии.

Эми Гудсон посоветовала худеющим пить зеленый чай. По ее словам, кофеин в составе чая помогает быть более энергичным и ускорить метаболизм, а катехины, содержащиеся в напитке, являются антиоксидантами, которые усиливают сжигание жира и ускоряют обмен веществ.

Специалистка предупредила, что сладкие кофейные напитки, например, мокко со льдом, способствуют увеличению веса и рекомендовала ограничить их потребление. Она посоветовала соблюдать водный баланс и пить газированную минеральную воду.

Кортни Д'Анджело рассказала, что алкоголь можно пить лишь в умеренных количествах. Чрезмерное употребление алкоголя по вечерам может нарушить режим сна, а худеющим нужен полноценный отдых, чтобы быть энергичными, отметила она.

Специалистка также утверждает, что простую воду вечером тоже лучше пить поменьше. По ее словам, обильное питье перед сном может привести к тому, что худеющий съест больше нездоровой пищи, а поскольку алкоголь уже замедлил метаболизм, это приведет к отложению жира в области живота. Она рекомендует пить воду за два часа до сна.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самые неудачные закуски под алкоголь. Он посоветовал не запивать алкоголь газированными напитками и не есть сладкое.