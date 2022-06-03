Блогерша снялась в бикини после родов и разоблачила «идеальные» фото в соцсетях

Daily Mail: блогерша Стивенсон снялась в бикини, показав фигуру после родов

Блогерша Джорджи Стивенсон из Австралии снялась в бикини после родов и разоблачила «идеальные» фото в соцсетях. На соответствующие снимки в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Mail.

Юзерша разместила коллаж, на одном из фото которого предстала в купальнике оранжевого цвета, демонстрируя гладкую кожу и стройную фигуру во весь рост. В то же время на втором фото, сделанном через несколько секунд, она сидела на полу, подогнув под себя ноги и показывая заметно увеличившийся живот. «Нет, это не "до и после", это реальность», — подписала Стивенсон, призывая других пользовательниц соцсети не верить «безупречным» изображениям, которые они видят в ленте.

Кроме того, блогерша, которая несколько месяцев назад стала матерью, обратила внимание на изменения в женской фигуре после родов. Женщина заявила, что у нее появились растяжки, увеличилась область талии, а грудь потеряла упругость. Однако, по словам австралийки, она продолжает любить свое тело.

В декабре 2021 года жительница Великобритании также разоблачила «идеальную» внешность девушек в соцсетях и удивила фанатов. Блогерша и визажистка Холли Кокерилл опубликовала видео, на котором наглядно доказала, что привлекательная внешность на фото в сети часто является поддельной. 26-летняя героиня материала поделилась серией снимков, на которых она изображена до и после тщательной ретуши.