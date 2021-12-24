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Блогерша разоблачила «идеальную» внешность девушек в соцсетях и удивила фанатов

Холли Кокерилл доказала, что привлекательное лицо на фото часто является поддельным

Фото: @hollycockerillMUA / TikTok

Жительница Великобритании разоблачила «идеальную» внешность девушек в соцсетях и удивила фанатов. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша и визажистка Холли Кокерилл (Holly Cockerill) опубликовала видео, на котором наглядно доказала, что привлекательная внешность на фото в соцсетях часто является поддельной. Так, 26-летняя героиня материала поделилась серией снимков, на которых она изображена до и после тщательной ретуши.

Например, на первом кадре женщин позирует в синем платье с вырезом, который обнажает талию, с безэмоциональным выражением лица, ярким макияжем, скрывающим все недостатки, и аккуратно вьющимися волосами. Следом визажистка показала изначальную версию фото: видно, что на самом деле она улыбается, на ней более естественный макияж, а волосы лежат небрежно.

На другом снимке Кокерилл запечатлена в светлом облегающем платье с широко открытым ртом, белыми зубами идеальной формы, ярким макияжем с акцентом на глаза и выпрямленными волосами по обеим сторонам лица. Однако на оригинальном кадре героиня материала изображена с закатанными и скошенными глазами и с сомкнутыми губами. Кроме того, прядь ее волос лежит на плече только с одной стороны.

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«Я не использую снимки, которые здесь разместила. Я сделала это только для того, чтобы показать, насколько легко людям редактировать свои фотографии. Нам, девушкам, никогда не следует сравнивать себя с картинкой в интернете. Не дайте себя обмануть», — высказалась героиня материала.

Публикация стала вирусной и набрала 4,3 миллиона просмотров и больше 500 тысяч лайков. Пользователи сети принялись обсуждать ролик Кокерилл в комментариях. «Теперь я понимаю, почему все выглядят одинаково», «Это безумие, но я обратила внимание, что многие девушки внезапно стали похожими внешне, особенно в плане улыбки», «Я не могу представить, сколько девушек этим занимаются. Это так грустно», «Будучи матерью подрастающей дочери, я хочу поблагодарить вас за это видео», — высказывались они.

В ноябре другая блогерша раскрыла секреты стройного тела на снимках в соцсетях. Активистка бодипозитива Бри Ленехан (Bree Lenehan) регулярно делится снимками, на которых демонстрирует, как в действительности выглядит ее тело без фотошопа. Так, девушка составила несколько коллажей, на которых позировала в коричневом спортивном костюме, состоящем из кроп-топа и велосипедок.

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Айсель Эюбова
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