Блогерша раскрыла секреты стройного тела на снимках в соцсетях

Австралийская блогерша и модель раскрыла секретные позы, которые ее коллеги применяют на фото в соцсетях, чтобы выглядеть стройными. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

Активистка бодипозитива Бри Ленехан (Bree Lenehan) регулярно делится снимками, на которых демонстрирует, как в действительности выглядит ее тело без фотошопа. Так, девушка составила несколько коллажей, на которых позировала в коричневом спортивном костюме, состоящем из кроп-топа и велосипедок.

Блогерша запечатлела себя с прямой осанкой и подтянутым прессом с трех ракурсов: боком, лицом и спиной к камере. На соседних снимках она сфотографировалась в расслабленных позах и оголила область талии, показав круглый живот, растяжки, жир и целлюлит на бедрах. Помимо этого, Ленехан снялась в черном и голубом костюмах, сделав кадры такого же плана.

«Ваше тело хорошее независимо от того, как оно выглядит. Когда вы в это поверите, вам станет намного легче чувствовать себя уверенно и комфортно. Измените свое мышление и направьте свою энергию на позитивные мысли, это изменит вашу жизнь. Вы сильные. Не забывайте об этом», — подписала она пост.

Пользователи сети поблагодарили австралийку за публикацию «Спасибо тебе большое! Твои слова много для меня значат», «Я люблю тебя! Ты мое вдохновение», «Твои посты очень мне помогают! Прошу, никогда не прекращай делать то, что делаешь», «Боже, я тебя обожаю!» — высказывались юзеры.

Ранее в ноябре австралийская блогерша Карина Ирби показала целлюлит на фото без ретуши и восхитила фанатов. На опубликованном в сети кадре девушка была запечатлена на пляже. Она надела раздельный купальник голубого цвета, состоящий из стрингов и кроп-топа. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также жировые складки в области талии.