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Очевидцы рассказали подробности о пожаре в московском бизнес-центре

Очевидец пожара в «Гранд Сетунь плаза»: возгорание началось в районе третьего-пятого этажа

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Возгорание в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» началось в районе третьего-пятого этажей, огонь начал распространятся вверх и вниз. Такие подробности рассказала одна из очевидцев пожара, чьи слова приводит Telegram-канал Zvezdanews.

«Я была на шестом этаже, мы увидели в окно дым и тут же начали эвакуироваться по лестнице. Все вышли на улицу, стояли снаружи здания и смотрели», — рассказала она.

По ее словам, пожарная тревога прозвучала примерно в 9:30. Уже к 10:00 выгорел весь фасад, вспомнила девушка.

Другая работница бизнес-центра рассказала Telegram-каналу «РЕН ТВ | Новости», что в офисах осталось много дорогостоящего оборудования. «Мы операторы связи, сами понимаете, в нынешнее время. Надеюсь, все обойдется», — добавила она.

О пожаре на западе Москвы в «Гранд Сетунь плаза» стало известно ранее 3 июня. На кадрах с началом пожара видно, что в первую очередь загорелась обшивка возле главного входа — затем огонь охватил четыре этажа здания и стал распространяться дальше.

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Никита Абрамов
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