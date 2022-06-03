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76-летняя фитнес-модель раскрыла секреты своей молодости

76-летняя блогерша Джоан Макдональд назвала спорт и белковую пищу секретом своей молодости

Фото: @trainwithjoan

Фитнес-модель Джоан Макдональд раскрыла секреты своей молодости и красоты. Ее советы опубликовал Daily Star.

76-летняя блогерша поделилась рекомендациями в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на который в общей сложности подписаны более 1,6 миллиона человек.

Главными средствами для поддержания хорошего самочувствия и тонуса тела спортсменка назвала питание и регулярные тренировки. По ее мнению, необходимо добавлять в рацион как можно больше белковой пищи и заниматься спортом не менее трех раз в неделю.

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Макдональд посоветовала уделять внимание психологическому состоянию. В частности, для этого стоит пересмотреть свое окружение, род деятельности и рутину. «Делайте то, что привносит в жизнь изобилие. Не списывайте со счетов психотерапию! Только вы можете сделать себя счастливыми», — отметила женщина.

Вдобавок инфлюэнсер утверждает, что постоянное обучение способствует сохранению молодости. «Благодаря новым знаниям ваш мозг не покроется паутиной. Например, когда я научилась пользоваться смартфоном, мой ум стал острее», — добавила она.

Публикация манекенщицы набрала более 57 тысяч лайков и сотни комментариев пользователей сети. «Отличные советы! Вы подаете вдохновляющий пример», «Вы — показатель того, каким прекрасным может быть будущее», «Как всегда восхитительны!» — писали юзеры.

В апреле австралийка Джина Стюарт, именуемая «самой горячей бабушкой мира», раскрыла лайфхак, который позволяет ей сохранять красоту и молодость. 51-летняя женщина имеет четверых детей и одного внука, работает моделью и ведет блог в соцсетях, где публикует откровенные фото. Оставаться в форме ей помогает холодный душ, который она принимает каждый день.

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Полина Гераскина
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