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«Самая горячая бабушка мира» раскрыла секрет своей молодости

Daily Star: 51-летняя модель Джина Стюарт назвала ледяной душ секретом своей молодости
Джина Стюарт

Джина Стюарт. Кадр: Gina Stewart / YouTube

Австралийка, признанная «самой горячей бабушкой мира», раскрыла секрет своей молодости. Ее история заинтересовала редакцию Daily Star.

51-летняя Джина Стюарт имеет четверых детей и одного внука. Женщина работает моделью и ведет блог в соцсетях, где демонстрирует откровенные фото в бикини и нижнем белье.

В беседе с журналистами манекенщица назвала ежедневный ледяной душ главным средством, которое помогает ей сохранять молодость и красоту тела. По словам инфлюэнсера, данная процедура ускоряет метаболизм и улучшает состояние кожи и волос. «Я также практикую криотерапию, однако холодный душ — более доступная и не менее полезная альтернатива», — уверяет она.

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Стюарт рекомендует приучаться к холоду постепенно, начиная с 30 секунд в день. Модель утверждает, что описанный метод помогает укрепить иммунную систему, снять напряжение в мышцах после тренировки и справиться со стрессом.

Известно, что в 2018 году Джина Стюарт стала финалисткой конкурса красоты, организованного австралийско-новозеландской версией журнала Maxim. По его результатам блогерша вошла в топ-100 самых сексуальных моделей Австралии.

Ранее в апреле российский диетолог Ирина Писарева перечислила продукты питания, продлевающие молодость кожи. По словам врача, необходимо насыщать организм фолиевой кислотой, витаминами А, Е, а также витаминами группы Б, содержащимися в твороге. Эксперт подчеркнула важность разнообразия в меню и посоветовала не употреблять данный продукт ежедневно.

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Полина Гераскина
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