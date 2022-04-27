Российский диетолог назвала продлевающую молодость кожи еду

Диетолог Ирина Писарева рассказала, что творог продлевает молодость кожи

Российский диетолог Ирина Писарева назвала еду, которая способна продлить молодость кожи. Комментарий эксперта приводит портал «Городовой».

По словам собеседницы издания, на человеческий организм благотворно влияют фолиевая кислота, а также витамины А, Е и витамины группы Б, которые содержатся в твороге. Кроме того, один из данных компонентов кисломолочного продукта способствует улучшению внешности.

«Витамин Е считается витамином красоты, он помогает поддерживать упругость и молодость кожи. Также в твороге хороший микроэлементный состав, в том числе кальций, который помогает укреплять костную ткань», — рассказала Писарева.

В то же время диетолог отметила, что творог и другие продукты не следует употреблять ежедневно. Рацион человека должен варьироваться, заключила она.

Ранее в апреле российский косметолог Наталья Токарева раскрыла способ омолодиться с помощью дешевых аптечных средств. Специалистка в сфере красоты заявила, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенном соотношении с собственной косметикой, отметила Токарева. «Следует взять уходовое средство, которым вы пользуетесь, например крем для век или обычный крем, и смешать их в такой пропорции: одна горошина троксерутина, две горошины вашего крема и две-три капли таурина», — пояснила она.