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Российский диетолог назвала продлевающую молодость кожи еду

Диетолог Ирина Писарева рассказала, что творог продлевает молодость кожи

Фото: Pixabay

Российский диетолог Ирина Писарева назвала еду, которая способна продлить молодость кожи. Комментарий эксперта приводит портал «Городовой».

По словам собеседницы издания, на человеческий организм благотворно влияют фолиевая кислота, а также витамины А, Е и витамины группы Б, которые содержатся в твороге. Кроме того, один из данных компонентов кисломолочного продукта способствует улучшению внешности.

«Витамин Е считается витамином красоты, он помогает поддерживать упругость и молодость кожи. Также в твороге хороший микроэлементный состав, в том числе кальций, который помогает укреплять костную ткань», — рассказала Писарева.

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В то же время диетолог отметила, что творог и другие продукты не следует употреблять ежедневно. Рацион человека должен варьироваться, заключила она.

Ранее в апреле российский косметолог Наталья Токарева раскрыла способ омолодиться с помощью дешевых аптечных средств. Специалистка в сфере красоты заявила, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенном соотношении с собственной косметикой, отметила Токарева. «Следует взять уходовое средство, которым вы пользуетесь, например крем для век или обычный крем, и смешать их в такой пропорции: одна горошина троксерутина, две горошины вашего крема и две-три капли таурина», — пояснила она.

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Алина Гостева
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