Омского полицейского осудили за служебный подлог и превышение полномочий

Начальника отдела омской ГИБДД осудили за сдачу экзаменов вместо водителей

В Омской области полицейского осудили за служебный подлог и превышение должностных полномочий: будучи начальником районного отдела ГИБДД, он допускал к сдаче экзаменов подставных лиц и даже сам сдавал экзамены вместо водителей. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в 2020 году начальник ОГИБДД ОМВД России по Таврическому району помог 14 иностранным водителям заменить иностранное водительское удостоверение на российское. Для этого он допускал к сдаче теоретического экзамена подставных лиц, а в некоторых случаях даже сдавал экзамены сам. После этого иностранцев допускали к практическому экзамену, таким образом они незаконно получали водительское удостоверение.

В прокуратуре считают, что в результате незаконных действий полицейского такие водители представляли опасность для окружающих. Фигуранта уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Суд дал ему 2,5 года колонии-поселения, также он не сможет занимать определенные должности в течение двух лет после освобождения.

