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Диетолог предупредила об опасности клубники для некоторых россиян

Диетолог Соломатина предупредила, что в сутки можно съедать максимум 500 граммов клубники

Фото: engin akyurt / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян об опасности чрезмерного употребления в пищу клубники. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» она заявила, что эта ягода может нанести серьезный вред здоровью некоторых людей.

Специалист предупредила, что клубника — сильный аллерген, и людям с аллергией стоит исключить ее из рациона, чтобы не спровоцировать приступ. При этом даже у здоровых людей могут появиться похожие на аллергию симптомы, если они будут систематически злоупотреблять этой ягодой, отметила диетолог. Соломатина отметила, что в сутки можно съедать максимум 500 граммов клубники.

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Также, по словам диетолога, с осторожностью стоит в первый раз давать клубнику ребенку. «У детей она [аллергия] может проявиться неожиданно. Я советую давать ягоду впервые аккуратно и наблюдать за нетипичными реакциями у ребенка», — пояснила она.

Кроме того, диетолог рассказала, что клубника, особенно если есть ее натощак, может спровоцировать обострение болезней пищеварительной системы, которые связаны с повышенной кислотностью желудка.

Ранее американский диетолог, доктор медицинских наук Молли Хембри перечислила четыре категории продуктов, употребление которых может усилить боль в суставах и костях. В частности, специалист рекомендовала исключить из рациона цельное молоко и молочные продукты, так как содержащийся в них белок казеин провоцирует развитие воспалительного процесса.

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Наталья Обрядина
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