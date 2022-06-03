Лукашенко рассказал об «остром» варианте белорусской спецоперации на Украине

Лукашенко заявил о существовавшем «остром» варианте освобождения белорусов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у властей республики существовало несколько вариантов спецоперации по освобождению белоруссов на Украине, и один из них «острый». Его цитирует БЕЛТА.

«Хорошо, что она прошла по одному из спокойных вариантов», — заявил Лукашенко.

Президент рассказал, что один из вариантов освобождения был «очень острым», но «обошлось без стрельбы».

Ранее Лукашенко наградил сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ) республики за спецоперацию по освобождению нескольких десятков граждан Белоруссии, оставшихся на Украине после начала боевых действий. По словам президента, операция была проведена без единого выстрела.