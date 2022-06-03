В ЛНР заявили о возможности Украины обстреливать республику из американских РСЗО

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Украина может обстреливать республику из РСЗО HIMARS

Украина может использовать американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для массированных обстрелов Луганской народной республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает ТАСС.

Он обратил внимание на заявление США о том, что их РСЗО не будут применяться украинскими войсками для обстрелов территории России, и задался вопросом о возможных целях этих орудий.

«Такие заявления Пентагона, безусловно, вызывают у нас достаточно серьезные опасения. Нам придется принимать усиленные меры для того, чтобы Киев не начал применять это вооружение», — подчеркнул Пасечник.

1 июня президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что Вашингтон поставит Киеву РСЗО HIMARS с боеприпасами. При этом в США полагаются на заверения Украины о том, что эти ракетные системы не будут использоваться для ударов по целям, расположенным в России.