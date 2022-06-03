Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР заявили о возможности Украины обстреливать республику из американских РСЗО

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Украина может обстреливать республику из РСЗО HIMARS

Фото: Kento Nara / globallookpress.com

Украина может использовать американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для массированных обстрелов Луганской народной республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает ТАСС.

Он обратил внимание на заявление США о том, что их РСЗО не будут применяться украинскими войсками для обстрелов территории России, и задался вопросом о возможных целях этих орудий.

«Такие заявления Пентагона, безусловно, вызывают у нас достаточно серьезные опасения. Нам придется принимать усиленные меры для того, чтобы Киев не начал применять это вооружение», — подчеркнул Пасечник.

1 июня президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что Вашингтон поставит Киеву РСЗО HIMARS с боеприпасами. При этом в США полагаются на заверения Украины о том, что эти ракетные системы не будут использоваться для ударов по целям, расположенным в России.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Европа ввела шестой пакет санкций против России
Инфляция в Турции разогналась до 73,5 процента
В ДНР заблокировали популярный мессенджер
Пилот без должного опыта сел за штурвал самолета и подверг опасности пассажиров
Анна Нетребко оценила возможность будущих выступлений в России
Трое жителей Чечни пропали после съемки оргии
Россиянин попытался сбросить с балкона жену и сына
Диетолог предупредила об опасности клубники для некоторых россиян
Популярный комик высмеял Ивлееву из-за нового шоу с ее участием
Женщине напечатали выращенное из ее клеток ухо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.