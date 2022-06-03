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Назван лучший способ позаботиться о питомце на время отпуска

Ветеринар Татьяна Гольнева рассказала, куда лучше отдать питомца на время отпуска

Фото: Михаил Васильев / Unsplash

В сезон отпусков хозяева домашних животных задумываются, куда отдать питомца на время отдыха. Ветеринар Татьяна Гольнева в разговоре с «Вечерней Москвой» назвала лучший способ позаботиться о котах и собаках.

По мнению Гольневой, кошек лучше оставить дома и попросить кого-то навещать их. Дело в том, что эти животные тяжело переносят переезд в новый дом, поскольку привязываются не к хозяину, а к территории. Она объяснила, что в таких случаях кошка может получить моральную травму, которая перерастет в болезнь, например, идиопатический цистит. Если нет возможности оставить питомца дома, то стоит купить ему успокоительные капли или ошейник, а также выбрать зоогостиницу, в которой немного животных, чтобы они не видели друг друга, рассказала она.

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Ветеринар посоветовала оставлять собак в зоогостиницах, где они смогут завести себе друзей. Однако она предупредила, что некоторые питомцы предпочитают уединение и могут проявлять агрессию к другим животным. «Хозяин должен убедиться, что сотрудники передержки соблюдают режим изоляции и готовы дать животному побыть в одиночестве при его желании», — рассказала она.

По словам специалистки, перед передержкой и котам, и собакам нужна моральная подготовка. Также хозяева должны проверить, что их питомцы здоровы. Если у домашнего животного есть хронические заболевания, персонал передержки должен об этом знать.

«Я рекомендую перед отправкой животного на передержку убедиться, что вы давали ему таблетку от глистов, сделали все нужные прививки. А после того как вы забрали животное домой, наблюдайте за его состоянием несколько дней. Многие болезни имеют инкубационный период», — заключила она.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков посоветовал заблаговременно готовить питомцев к выезду на природу. Он также перечислил основные признаки укусов клещей.

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Рузанна Акмалтдинова
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