Ветеринар перечислил признаки укуса собаки клещом

Ветеринар Цыпленков рассказал о проявлении признаков укуса собаки клещом через шесть дней

С началом сезона клещей в Москве и Подмосковье собаки становятся частыми жертвами нападения этих членистоногих. В беседе с «Лентой.ру» ветеринарный врач Евгений Цыпленков посоветовал заблаговременно готовить питомцев к выезду на природу. Он также перечислил основные признаки укусов клещей.

Превентивные меры

По словам специалиста, самый простой способ уберечь собаку от нападения — заранее принять меры перед поездкой за город.

На природу собаки обязательно должны ехать защищенными от клещей либо таблетками, либо каплями на холку, либо ошейниками. Тогда опасность заражения от клещей минимальная, [защита] при таблетках и каплях практически стопроцентная Евгений Цыпленков ветеринарный врач

Признаки укуса

Главная опасность, которую клещи представляют собакам — это пироплазмоз. После попадания в организм возбудитель разрушает структуру крови, и она теряет свои функции. Это приводит к гибели животного. Именно поэтому после каждой прогулки нужно осматривать питомца.

Есть правило — после каждой прогулки расчесывать животное. Если расческа во что-то упирается, вы можете найти клеща. Потом они отваливаются, и в течение шести дней никаких признаков совершенно нет, кроме изменений в крови и моче зараженного животного Евгений Цыпленков ветеринарный врач

«Есть еще один вариант пораньше проверить [наличие инфекции], если вы нашли напившегося клеща. Есть экспресс-анализы мочи, на третий-четвертый день после укуса они показывают результат. Делается укол против пироплазмоз, и вы отделываетесь легким испугом. Проблема в том, что эти препараты довольно ядовитые, и их просто так колоть нежелательно», — сказал Евгений Цыпленков.

Если клещ все же напал на обработанную собаку, то против него должен подействовать препарат.

«Инкубационный период шесть дней. Если, например, вы в воскресенье заразились, всю неделю бодрились, а когда снова собрались на дачу, у него температура 40-41, моча очень темная, цвета темного чая, тогда нужно срочно в клинику. Чем быстрее вы примите препарат против пироплазмоза, тем больше шансов выжить, тем меньше последствий будет от этого заболевания», — объяснил ветеринар.

Как вытащить членистоногое

Чем раньше удастся извлечь клеща, тем меньше риск негативных последствий укуса, отметил врач. Его можно вытащить самостоятельно, но важно сделать это правильно.

«Самое главное — тянуть клеща не за туловище, а подцепить в районе головы и выдергивать. Если там что-то останется, это не важно — будет маленький шарик, потом отторгнется. Главное, чтобы клещ не был заражен пироплазмозом. Опасно неправильно вытащить этого клеща. Если вы надавили на туловище, вы как спринцовочкой влили в организм то, что там находится. Возможно, он еще не успел этого сделать, а вы за него заразили собственную собаку», — заключил Евгений Цыпленков.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал о порядке действий при укусе клеща.