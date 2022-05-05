Ветеринар предупредил об опасных последствиях смены корма для животных

Ветеринар Грезина посоветовала постепенно переводить питомца на натуральное питание

Неправильный подбор рациона при переходе на натуральное питание питомца может привести к обострению заболеваний и ухудшению его состояния, предупредила ветеринарный врач Наталья Грезина. Об опасных последствиях поспешной смены корма для домашних животных она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

Что делать, если корм пропал

Если возникают проблемы с поставками кормов, по ее словам, ветеринары советуют пациентам искать их аналоги, обращать внимание на импортные корма импортных брендов, которые производятся в России, или пробовать переходить на натуральные типы кормления.

Переход на натуральный тип кормлений должен быть осознанным шагом, хозяин питомца должен понимать, что он может повлечь за собой ряд проблем, поделилась ветеринар. Она рекомендовала не пытаться переходить на «натуралку» самостоятельно, а предварительно проконсультироваться со специалистом-диетологом.

Если неправильно подобран рацион, например, он содержит большое количество белка, и владелец будет кормить животное, у которого есть проблемы, например, с работой почек — это будет дополнительной нагрузкой, может ухудшить состояние. Если вдруг у животного есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, есть хронический панкреатит, а он будет кормить слишком жирной пищей, это тоже приведет к обострению, и питомец будет чувствовать себя плохо Наталья Грезина ветеринарный врач

Заказать консультацию специалиста сегодня можно и онлайн, рассказала она. В ходе содержательной беседы и заполнения анкеты диетолог выясняет, есть ли у животного какие-то патологические процессы, например, особенности работы желудочно-кишечного тракта или проблемы с мочевыделительной системой, и на основе этих данных разрабатывает рацион с определенным количеством белков, жиров, углеводов и клетчатки.

«Если у животного на данном типе кормления все хорошо, то они остаются на этом кормлении, если нет — либо возвращаются на ту же линейку, либо ищут корм из того же сегмента, который еще есть в России», — сказала ветеринар.

Она также подчеркнула, что важно плавно переходить на иной тип питания, лучше всего, в течение недели, так как резкий переход может спровоцировать обострение каких-то хронических процессов.

Запрещенные продукты

Домашним питомцам ни в коем случае не следует давать виноград и шоколад, а также жевательную резинку, предупредила врач. По ее словам, эти продукты содержат вещества, которые оказывают на животных токсический эффект. Кроме того, эта пища может вызвать обострения в работе желудочно-кишечного тракта питомца и усугубить его состояние.

Также кошкам и собакам не нужно давать жирную пищу, даже жирные сыры, обратила внимание Грезина. Это может привести к обострению панкреатита или гастрита, вызвать рвоту и диарею.

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