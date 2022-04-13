Ветеринар предупредил о сезонном росте инфекционных заболеваний среди животных

Ветеринар Шеляков предупредил о сезонном росте инфекционных заболеваний среди животных

Весной традиционно происходит вспышка инфекционных заболеваний среди домашних животных, особенно среди выгуливаемых собак, сказал «Ленте.ру» ветеринар Михаил Шеляков. Он добавил, что также в этот сезон увеличивается число травматизма среди кошек, случаев цистита, кроме того, уже проснулись клещи и другие паразиты.

Клещи, инфекции и травматизм

«На весну приходится рост инфекционных заболеваний из-за того, что у нас очень снежные зимы, — объяснил Шеляков. — Весь сезон в этот снег собаки справляют нужду, кого-то тошнит, и всю зиму инфекции остаются там в замороженном, но живом виде. Когда наступает тепло, мы получаем такую жижу с живыми микробами, глистами, которые попадают в почву, на дороги. Именно поэтому мы и рекомендуем вакцинироваться к весне, чтобы иммунитет был повышен».

Домашних кошек редко выпускают на улицу, потому риск заразиться для них не так велик. Вместо этого, по словам ветеринара, весной наблюдается рост травматизма и простудных заболеваний.

«Весной кошке хочется выйти погулять, кругом интересные запахи, а именно в этот сезон люди начинают открывать окна, оставлять их на проветривание. Кошки сразу перемещаются на подоконник, где тепло и воздух из окна. В итоге в худшем случае животное может выпасть и травмироваться, а в лучшем, хоть это и тоже неприятно, простыть из-за ледяного воздуха, дующего из щели для проветривания. Кроме того, весной по той же причине всегда регистрируются вспышки цистита», — рассказал врач.

Животным, по его словам, угрожают не только инфекции, но и клещи, которые начинают просыпаться с конца марта. По словам медика, болезни, переносимые этими паразитами, начинают регистрироваться уже с начала весны.

«При несвоевременном лечении все эти болезни могут приводить к смерти питомца. Поэтому перед весной всегда нужно глистогониться и обрабатываться от блох и клещей. При этом важно знать, что всеми любимые ошейники — самый неэффективный вариант. Кошкам он вообще может не подойти — это очень подвижные животные, на нем они могут просто повеситься, так что ошейник не надевают еще и из соображений безопасности», — объяснил Шеляков.

Ошейник, по его словам, может использоваться только как дополнительное средство защиты. Хороший вариант — капли на холку, они достаточно эффективны, но их важно правильно применять. Кроме того, срок действия у них достаточно короткий, хватает всего на месяц.

«То же и со спреями. Большой их плюс в том, что они действуют немедленно, после применения можно сразу идти гулять. Но есть и недостатки, слишком много факторов, снижающих эффективность, такие, как длинная шерсть у животного, роса. Так что лучший вариант — это таблетки от клещей. Но и тут есть свои особенности: во-первых, они достаточно дорогие, а во-вторых, если животное стошнит даже спустя сутки после применения, непонятно, успело ли лекарство усвоиться. Зато как раз на этом этапе можно надеть на животное ошейник в качестве дополнительного средства защиты», — заключил ветеринар.