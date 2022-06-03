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Появилось первое фото изнутри горящего московского бизнес-центра

Опубликовано первое фото изнутри горящего БЦ «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы

Фото: Telegram-Канал «Readovka»

В сети появилось первое фото изнутри бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы, где утром 3 июня начался мощный пожар. Кадр публикует Readovka в своем Telegram-канале.

На снимке — момент начала пожара в офисном здании на улице Горбунова. Находившиеся внутри люди заявили, что пожарная сигнализация была слышна только в коридорах — сотрудники офисов узнали об эвакуации от коллег, которые уже были на улице, пишет Readovka.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание. МЧС сообщает, что из горящего здания эвакуировано более 120 человек. На месте работает оперативный штаб пожаротушения, привлечены также вертолеты Ка-32.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». По данным «Известий», одна из пострадавших — 15-летняя школьница.

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Евгения Куликова
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