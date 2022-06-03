Стало известно о пострадавших при мощном пожаре в бизнес-центре в Москве

Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве

Два человека пострадали во время мощного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, оба пострадавших обратились к врачам самостоятельно. У них диагностированы признаки отравления продуктами горения.

Всего из здания были выведены 120 человек. Внутри бизнес-центра по-прежнему могут оставаться офисные работники. МЧС продолжает эвакуацию.

Ранее очевидцы сняли пожар в бизнес-центре на видео.

Пожар произошел утром 3 июня. Площадь возгорания составляет уже тысячу квадратных метров. На место прибыли глава МЧС России Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.