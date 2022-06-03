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В Подмосковье убита дочь замминистра по строительству региона

В Подмосковье убита 17-летняя дочь замминистра по строительству региона Сибатуллина

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье была найдена убитой дочь заместителя министра по строительству Московской области Марата Сибатуллина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, 17-летняя девушка встретила бывшего одноклассника во время прогулки с друзьями. Он предложил компании сходить в заброшенный дом в Одинцовском районе.

Друзья согласились. Вскоре они покинули дом, а девушка со знакомым остались там. Через некоторое время ребята забеспокоились, что подруги долго нет и вернулись в дом. Там они нашли ее тело с ножевым ранением.

Ранее стало известно, что в парке Ялты нашли тело замначальника уголовного розыска отдела полиции. У погибшего травмы, характерные при падении с высоты. По предварительным данным, полицейский утром 27 мая уехал с работы и перестал выходить на связь. Его тело нашли вечером следующего дня. Рядом с ним лежал разбитый телефон.

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Марина Совина
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