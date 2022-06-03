Москвичи устремились жить в подвалах

Риелтор Летенков отметил рост спроса на расположенные в подвалах апартаменты в Москве

В последние несколько лет москвичи устремились жить в апартаментах, расположенных на цокольных этажах зданий, то есть фактически в подвалах. Рост покупательского спроса на такой тип недвижимости отметил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. Сообщение эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам риелтора, на рынке недвижимости столицы сложилась непростая ситуация — даже самая маленькая квартира-студия от застройщика стоит минимум восемь миллионов рублей. При этом количество готовых взять кредит на жилье россиян, по оценкам Летенкова, стало меньше в последние годы.

«В итоге часто клиенты встают перед сложным выбором: приобрести что-то на значительном отдалении от Москвы, купить небольшую комнату площадью около 15 квадратных метров либо взять апартаменты на цоколе площадью около 50 квадратных метров с регистрацией в другом месте», — пояснил специалист.

Летенков отметил, что с такими помещениями могут возникнуть проблемы относительно юридического статуса. Однако эксперт заверил, что при наличии мокрой зоны, доступа к услугам управляющей компании и соблюдении других обязательных для жилья моментов речь о выселении из такого объекта быть не может.

Главным плюсом апартаментов на цокольных этажах, по мнению риелтора, является их цена — в среднем один квадратный метр в таких объектах стоит от 90 до 110 тысяч рублей. Готовые же варианты в Москве площадью 40-45 квадратных метров можно приобрести за 4,5-5 миллионов рублей, добавил Летенков.

Ранее в России предложили распространить льготную ипотеку на покупку апартаментов. Однако для внедрения инициативы, по словам экспертов, потребуется пересматривать базовые социально направленные задачи программы или признавать строящиеся апартаменты жильем — пока у этих объектов нет такого статуса.