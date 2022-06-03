Захарова прокомментировала вероятность встречи Путина с Зеленским

Захарова заявила, что сейчас нет смысла рассуждать о встрече Путина с Зеленским

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вероятность встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского во время своего брифинга для представителей прессы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что в настоящее время нет смысла даже теоретически рассуждать о возможности такого саммита между лидерами России и Украины.

31 мая в стало известно, что Зеленский в беседе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом признался, что хотел бы провести встречу с Владимиром Путиным.