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Мужчина избил и изнасиловал школьницу в Симферополе

В Симферополе ищут преступника, который избил и изнасиловал школьницу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Симферополе ищут преступника, который избил и изнасиловал 14-летнюю школьницу — после случившегося ее обнаружили без сознания случайные прохожие. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным Telegram-канала, жертва гуляла в прошлую пятницу с подругами в окрестностях школы № 8 в Киевском районе. Когда пришла пора расходиться, школьница пошла домой. По пути на нее напал неизвестный, который затащил ее в кусты, избил и изнасиловал.

Со слов потерпевшей полицейские составили фоторобот, подозреваемого ищут.

Ранее сообщалось, что экс-полицейский изнасиловал россиянку: это стало известно после того, как на Урале пятерых бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД заподозрили в коррупции.

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Леонид Микуляк
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