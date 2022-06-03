Стоимость перевозки газа достигла рекорда

FT: стоимость фрахта танкеров для перевозки СПГ выросла на 50 процентов

Стоимость фрахта танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) достигла десятилетнего рекорда. Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным инвестиционной компании Clarksons Platou Securities, фрахт СПГ-танкера обходится уже в 120 тысяч долларов в день. Таким образом, стоимость выросла на 50 процентов в сравнении с прошлым годом. Топливный бум наступил после того, как ЕС пообещал сократить свою зависимость от российского газа на две трети к концу года, а также импортировать дополнительно 50 миллиардов кубометров СПГ.

Компания Total проявляет особую активность в поиске танкеров СПГ для аренды на срок от трех до пяти лет, то есть на более длительный срок, чем обычно, говорят источники издания. Поскольку нехватка мощностей усугубляется, успех трейдеров СПГ этой зимой будет зависеть от обеспечения достаточного количества судов, чтобы максимизировать прибыль от высоких цен.

Игроки рынка отмечают, что старые суда потеряли популярность, потому что они используют газотурбинные двигатели, спросом пользуются современные танкеры.

Ранее стало известно, что власти европейских стран начали готовить план на случай, если Россия решит полностью остановить поставки газа в регион.