В сети высмеяли попытки Эмбер Херд повлиять на решение суда с помощью платья

New York Post: Херд высмеяли за платье, которое она надела три раза за время суда с Деппом

В сети высмеяли попытки американской актрисы Эмбер Херд с помощью платья повлиять на решение суда, который проходил с участием ее бывшего мужа Джонни Деппа. На соответствующие комментарии в Twitter обратило внимание издание New York Post.

Так, пользователи заметили, что за время разбирательств с экс-супругом звезда «Аквамена» трижды появлялась на публике в закрытом черном платье. Впервые она надела данный наряд в 2016 году, когда решила добиться запретительного судебного приказа в отношении Деппа. Затем знаменитость предстала в нем во время слушания против артиста в 2020 году. Кроме того, подобный предмет гардероба она выбрала в 2022 году, в день, когда было озвучено решение суда по делу о клевете.

При этом юзеры решили, что, используя упомянутую одежду, Херд собиралась создать образ высоконравственной женщины, чтобы повлиять на мнение присяжных. «Иногда важно надеть одно и то же платье три раза. В день, когда ты разрушила его жизнь, в день, когда ты согласилась солгать в суде, и в день, когда ты проиграла», «Херд надевала свое "монашеское" платье ради пиара. Но в третий раз ей уже ничего не поможет исправить репутацию, мы слышали ее аудиозаписи и знаем, какая она настоящая», «Ты опять на что-то рассчитывала, надевая то же уродливое траурное платье? Просто сожги его», «Она думала, что с помощью закрытого, скромного платья сможет создать образ целомудренной женщины и обмануть присяжных», — возмущались пользователи.

При этом в 2021 году Херд сама обратила внимание на упомянутый наряд, выложив фото в нем в соцсети. «Одно платье и разница в четыре года. Иногда важно надеть одну и ту же вещь дважды», — написала тогда актриса. В свою очередь, пользователи, вспомнившие данную публикацию звезды, решили, что девушка наделяла наряд символическим значением. По мнению юзеров, экс-супруга Деппа надеялась на «справедливое возмездие», однако ей не удалось встретить триумф в указанной одежде.

Ранее в июне суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете о том, что она была жертвой домашнего насилия, на актера и ее бывшего мужа Джонни Деппа. Кроме того, присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Суд обязал Херд выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации.