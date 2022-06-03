Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден отказался навязывать Украине условия мира с Россией

Байден заявил, что Украина сама должна решить вопрос о территориальных уступках России

Фото: IMAGO / Yuri Gripas / CNP / Globallookpress.com

Украина должна самостоятельно решить вопрос о территориальных уступках России, США не станут навязывать ей это решение. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Американский лидер, отвечая на вопрос о возможных условиях российско-украинского мира, заявил, что решение об этом должно быть выработано на переговорах между Киевом и Москвой. «С самого начала я говорил, и не все со мной соглашались: ничего об Украине без Украины. Это их территория. Я не собираюсь указывать им, что они должны делать, а что нет», — заявил президент США.

«Мне кажется, что в какой-то момент времени должно быть урегулирование путем переговоров, и что из этого получится, я не знаю. Я не думаю, что кто-то это знает», — добавил он. Также Байден подчеркнул, что США будут «продолжать ставить Украину в такое положение, в котором она сможет защищать себя».

1 июня президент Байден объявил, что США поставит Украине РСЗО HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал условия для членства Финляндии и Швеции в НАТО
В России оценили «повышающее ставки» оружие для Украины
Российский уголовник обиделся на отца из-за дачи и забил его до смерти
Стало известно о прибытии в Северодонецк иностранных наемников
В Ереване начались стычки между протестующими и силовиками
Анастасия Решетова раскрыла секрет своей стройности
В Грузии назвали причину для наделения республики статусом кандидата в члены ЕС
Онколог оценил шансы победить рак у мужчин и у женщин
Осужденного за мошенничество россиянина экстрадировали из Вьетнама
Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» и сделал Медведева первой ракеткой мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.