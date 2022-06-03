Байден отказался навязывать Украине условия мира с Россией

Байден заявил, что Украина сама должна решить вопрос о территориальных уступках России

Украина должна самостоятельно решить вопрос о территориальных уступках России, США не станут навязывать ей это решение. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Американский лидер, отвечая на вопрос о возможных условиях российско-украинского мира, заявил, что решение об этом должно быть выработано на переговорах между Киевом и Москвой. «С самого начала я говорил, и не все со мной соглашались: ничего об Украине без Украины. Это их территория. Я не собираюсь указывать им, что они должны делать, а что нет», — заявил президент США.

«Мне кажется, что в какой-то момент времени должно быть урегулирование путем переговоров, и что из этого получится, я не знаю. Я не думаю, что кто-то это знает», — добавил он. Также Байден подчеркнул, что США будут «продолжать ставить Украину в такое положение, в котором она сможет защищать себя».

1 июня президент Байден объявил, что США поставит Украине РСЗО HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.