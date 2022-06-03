Россиянам назвали самые частые травмы при катании на самокатах

Врач Хомяков назвал черепно-мозговую травму самой частой при катании на самокате

Самые частые травмы при катании на самокатах — черепно-мозговые, причем такие травмы часто бывают несовместимы с жизнью. Об этом «Ленте.ру» сообщил доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Кроме того, среди часто встречающихся травм он назвал переломы костей, а также ушибы грудного и поясничного отдела позвоночника. Помимо этого, по его словам, травмируются предплечья, локтевой, плечевой или коленный суставы.

Как правило, падение с самоката приводит к монотравме, то есть травмируется одна область. Небольшой размер колес и при этом езда на высокой скорости снижает маневренность самоката, им трудно управлять, поэтому так часты падения и травмы Сергей Хомяков доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва»

При этом, по словам Хомякова, вреда для костей и суставов от катания нет, если ездить на самокате безопасно. Кроме того, такой вид активности позволяет сжигать на 30 процентов калорий больше, чем езда на велосипеде.

Хомяков подчеркнул, что при катании на самокате важно использовать экипировку, которая защитит от серьезных травм: шлем, наколенники и налокотники. Он также рекомендовал надевать удобную, не сковывающую движения одежду, которая не помешает удерживать равновесие при падении. Помимо экипировки, важно выбрать правильное место для катания и помнить, что самокат представляет опасность еще и для окружающих.

«В идеале это должна быть малолюдная местность с хорошим дорожным покрытием. Езда на самокате по оживленным тротуарам требует сосредоточения и быстрой реакции на внешние сигналы, поэтому важно в таких ситуациях не использовать наушники», — сказал специалист.

Он отметил, что детям можно начинать катание на самокате с трех лет, но под присмотром родителей. При этом такой вид транспорта лучше не выбирать людям, у которых плохо развиты или снижены навыки моторной координации, есть заболевания опорно-двигательного аппарата, мозжечка и нарушения зрения. От катания на самокате также стоит отказаться при депрессии и в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов назвал повреждение головы самой опасной для человека травмой. Основным критерием серьезности травмы он выделил наличие кровотечения, когда кровь обильно истекает из раны. Медик подчеркнул, что в таком случае требуется вызывать скорую помощь.