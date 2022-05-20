Названа самая опасная для человека травма

Врач Давыдов назвал повреждение головы самой опасной для человека травмой

Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов назвал повреждение головы самой опасной для человека травмой. Об этом сообщении РИА Новости.

По его словам, главным критерием серьезности травмы является наличие кровотечения, когда кровь обильно истекает из раны. Он отметил, что травмы головы требуют пристального наблюдения медиков и исключения осложнений.

«Также необходимо вызывать скорую помощь при деформации конечности по оси, когда мы видим "неестественное" искривление конечности, это также требует обращения за помощью, так как связано с переломом или тяжелым вывихом, при которых необходимо участие специалиста», — подчеркнул специалист.

Чтобы минимизировать риски получения травм, Давыдов посоветовал всегда смотреть по сторонам, носить обувь на нескользкой подошве, а также ограничить от действия, которые могли бы быть травмоопасными.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл порядок действий при укусе клеща. «Клещи — это паразиты, питающиеся кровью, как и, например, комары», — объяснил Продеус. Укус клеща опасен, так как он может быть переносчиком серьезных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, отметил он.