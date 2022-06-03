Шереметьево приостановит движение межтерминальных поездов

Аэропорт Шереметьево с 6 июня приостановит движение межтерминальных поездов

Движение межтерминальных поездов в московском аэропорту Шереметьево будет приостановлено с 00:00 понедельника, 6 июня. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Речь идет о подземном метро, на котором можно было добраться из терминалов D, E, F до терминалов B и C. Пассажиры смогут воспользоваться «Аэроэкспрессом» и без пересадок доехать в терминалы В и С прямо от Белорусского вокзала. Длительность пути составит 65 минут.

Кроме того, в аэропорт Шереметьево можно будет добраться на автобусах, которые ходят из Химок, Лобни и Москвы (от станций метро «Планерная», «Речной вокзал», «Китай-город», «Ховрино»).

Ранее в московском аэропорту Шереметьево открылся новый терминал «Аэроэкспресса». Запущены прямые поезда, которые соединят центр Москвы с терминалами B и C. По словам представителей Шереметьево, это обеспечит доступность авиахаба, который считается крупнейшим в стране, и удовлетворит потребности путешественников в высокий туристический сезон.