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В московском аэропорту откроется новый терминал «Аэроэкспресса»

Новый терминал «Аэроэкспресса» откроется в Шереметьево 31 мая

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Открытие нового терминала «Аэроэкспресса» в московском аэропорту Шереметьево состоится 31 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиагавани.

Так, будут запущены прямые поезда, которые соединят центр Москвы с терминалами B и C. По словам представителей Шереметьево, это обеспечит доступность авиахаба, который считается крупнейшим в стране.

Кроме того, новые поезда удовлетворят потребности путешественников в высокий туристический сезон.

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Мария Гейн
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