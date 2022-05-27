В московском аэропорту откроется новый терминал «Аэроэкспресса»

Новый терминал «Аэроэкспресса» откроется в Шереметьево 31 мая

Открытие нового терминала «Аэроэкспресса» в московском аэропорту Шереметьево состоится 31 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиагавани.

Так, будут запущены прямые поезда, которые соединят центр Москвы с терминалами B и C. По словам представителей Шереметьево, это обеспечит доступность авиахаба, который считается крупнейшим в стране.

Кроме того, новые поезда удовлетворят потребности путешественников в высокий туристический сезон.