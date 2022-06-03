Экономисты предрекли ЕС инфляционное цунами из-за новых санкций против России

Евростат сообщил, что годовая инфляция в странах ЕС в мае достигла исторических 8,1%

Экономическая ситуация в Европе на фоне антироссийских санкций носит катастрофический характер. Об этом «Известиям» рассказали эксперты.

В частности, по предварительным данным Евростата, годовая инфляция в 19 странах Европейского союза в мае достигла исторического максимума в 8,1 процентов. В апреле этот показатель составлял 7,4 процентов.

Специалисты предупреждают, что текущие показатели являются лишь началом инфляционного цунами на потребительских рынках. Как объяснил экономист Петр Заборцев, индекс цен производителей является предвестником уровня потребительской инфляции. По его словам, в настоящий момент данный индикатор «достиг в еврозоне просто невероятных значений — 36,8 процентов в годовом выражении».

По мнению экспертов, после шестого пакета санкций Евросоюза против России, который предполагает частичный отказ от российской нефти, ситуация станет ухудшаться, поскольку в таком случае ЕС рискует столкнуться со стагфляцией. В частности отмечается, что более 70 инвесторов инвесторов ожидают «экономического шторма» на фоне антироссийских санкций.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten предупредило, что экономика стран Евросоюза (ЕС) на фоне кризиса на Украине может столкнуться с сочетанием рецессии и рекордной инфляции.