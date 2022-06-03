Женщина собралась выйти замуж за себя и решила дать пять клятв

NDTV: в Индии женщина решила выйти замуж за себя и придумала пять клятв

Жительница индийского города Вадодара, штат Гуджарат, решила выйти замуж за себя. Об этом сообщает NDTV.

24-летняя Кшама Бинду выбрала место проведения свадьбы и назначила дату. Женщина собралась провести церемонию с соблюдением всех ритуалов, включая принятую в индуизме саатферу, когда жених и невеста семь раз обходят священный огонь, произнося определенные обеты. Кроме того, она написала пять клятв, которые даст себе.

Это будет первый случай сологамии, или заключения брака с собой, в штате Гуджарат. Бинду подчеркнула, что ее решение символизирует любовь к себе. «Я никогда не хотела выходить замуж. Но я хотела стать невестой. Поэтому я решила выйти замуж за себя», — сказала она.

Женщина отметила, что много читала о сологамии в интернете, но не смогла найти ни одного примера в Индии. «Возможно, я буду первой, кто покажет пример любви к себе в нашей стране», — подчеркнула она.

Бинду назвала будущую свадьбу актом самопринятия. «Свадьба с собой — обязательство быть приверженным себе и безоговорочно любить себя. Люди женятся на тех, кого они любят. Я люблю себя, и поэтому устраиваю свадьбу», — пояснила индианка.

Она отметила, что таким образом хочет показать, что женщины имеют значение. Родители женщины поддержали ее решение. После свадьбы она отправится на двухнедельный медовый месяц на Гоа.

Ранее сообщалось, что жительница города Ворбург, Нидерланды, развелась с супругой и через год решила жениться на себе. Она посчитала, что только такой брак может продлиться до конца жизни.