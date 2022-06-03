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В Кремле порассуждали о спецоперации России

Пресс-секретарь Песков заявил, что спецоперация продолжится до достижения всех целей

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Специальная операция России продолжится до достижения всех поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Достигнуты определенные результаты: от пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, людям обеспечена возможность приступить к налаживанию мирной жизни», — объяснил представитель Кремля.

Он добавил, что эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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