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Российский топ-менеджер в суде оспорил европейские санкции

РБК: бывший глава «Сибура» Конов подал в суд на ЕС из-за санкций
Дмитрий Конов

Дмитрий Конов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский топ-менеджер, бывший глава нефтехимической компании «Сибур» Дмитрий Конов оспорил в суде Евросоюза введенные против него персональные санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на карточку дела.

«Дмитрий Конов и его адвокаты подали заявление в Европейский суд, добиваясь исключения его из списка лиц, подпадающих под санкции ЕС», — заявил изданию представитель топ-менеджера.

По его словам, позиция стороны Конова заключается в том, что Брюссель не имел ни фактических, ни юридических оснований для его включения в санкционный список. Юристы надеются на отмену этого решения.

Конов попал под санкции ЕС 9 марта вместе еще с 14 бизнесменами и топ-менеджерами крупных российских компаний. Позднее ограничения в отношении Конова, предусматривающие заморозку его активов и запрет на въезд, ввели власти Великобритании. После этого он покинул правление «Сибура», которое возглавлял, а также совет директоров компании.

В мае аналогичные иски в европейские суды подали владелец USM Holdings Алишер Усманов, а также основатели и совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен.

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Платон Щукин
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