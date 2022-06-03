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Малышева назвала способ правильно выбрать солнцезащитный крем

Врач Малышева заявила, что на солнцезащитном креме должны быть надписи и SPF, и PPD

Фото: BATCH by Wisconsin Hemp Scientific / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с неврологом Дмитрием Шубиным рассказала о том, каким должен быть идеальный солнцезащитный крем. Способ правильно выбрать такое средство специалисты назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Ее выпуск доступен на сайте канала.

Шубин отметил, что на солнцезащитных кремах могут быть указаны индексы SPF и PPD. Средство, на упаковке которого есть надпись SPF, предотвращает воздействие на кожу лучей типа B. Таким образом оно предохраняет от ожогов, объяснил доктор.

Крем с индексом PPD же действует против лучей типа А и предотвращает риски ракового перерождения клеток кожи, добавил врач. «Вот эти надписи, SPF и PPD, в идеале должны быть на одном креме. Это защита от всех спектров лучей», — подчеркнула Малышева.

Помимо того, медики рассказали о том, сколько солнцезащитного средства нужно нанести на себя. По их словам, для защиты от солнца лица, шеи и кистей рук достаточно двух чайных ложек крема. Если у человека также открыты другие участки тела, на них нужно нанести примерно две столовые ложки солнцезащитного средства.

Ранее Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, также рассказали о трех «суперпродуктах» для сердца. К ним медики отнесли петрушку, красный перец и скумбрию.

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Маргарита Щигарева
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