Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В 36 световых годах от Земли обнаружена гигантская скалистая планета

С телескопа Subaru обнаружили суперземлю, вращающуюся вокруг красного карлика Ross 508

Фото: M. Kornmesser / ESO / Globallookpress.com

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении новой экзопланеты класса суперземля, которая вращается вокруг красного карлика Ross 508. Гигантская скалистая планета, получившая обозначение Ross 508 b, оказалась в четыре раза более массивной, чем Земля, и удалена от нее на 36,5 светового года. Подробно об открытии рассказывается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Исследователи провели спектрометрические наблюдения за красным карликом Ross 508 с помощью прибора InfraRed Doppler на телескопе Subaru, что позволило измерить лучевую скорость звезды. Лучевая скорость определяется для космического объекта, который перемещается относительно луча зрения наблюдателя и подвержен, таким образом, эффекту Доплера. В случае звезды причиной ненулевой лучевой скорости является вращающееся вокруг него массивное небесное тело, например, планета.

Астрономы выявили периодичность колебаний лучевой скорости звезды в 10,75 дня, что соответствует орбите планеты, которая имеет четырехкратную массу Земли и удалена от родительского светила на расстояние 0,053 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Солнца до Земли). Ross 508 b должна получать в 1,4 раза больше солнечного света, чем Земля, что помещает планету у внутреннего края зоны обитаемости.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Точный эксцентриситет орбиты Ross 508 b до сих пор неизвестен. Предполагается, что суперземля изначально сформировалась за пределами снеговой линии, где вода переходит в твердое агрегатное состояние. Для Ross 508 это расстояние составляет около 0,16 астрономической единицы. Затем планета подверглась миграции I типа, когда волны плотности в газе протопланетного диска толкают небесное тело ближе к звезде. Даже если эксцентриситет орбиты планеты был изначально достаточно высок, волны плотности могли его значительно уменьшить, сделав орбиту более округлой и менее вытянутой.

Родительская звезда Ross 508 имеет радиус около 0,21 радиуса Солнца и массу около 0,18 массы Солнца, что соответствует плотности на уровне 26,5 грамм на кубический сантиметр. Звезда имеет эффективную температуру 3071 К, а содержание тяжелых элементов у нее в 100 раз меньше, чем у Солнца. Она удалена на 36,5 светового года от Земли.

Суперземлями называют гигантские скалистые планеты, которые более массивны, чем Земля, но не превышают массу Нептуна. Хотя термин суперземля обычно применяется в отношении планетарных масс, он также используется астрономами для описания планет, чьи размеры больше Земли, но меньше мини-Нептунов, имеющих радиус, равный двум-четырем земным радиусам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о сроках проведения референдумов по присоединению Донбасса
Российская судья пошла на преступление ради поиска своей собаки
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и грозы
В Польше назвали лицемерным отношение Германии к событиям на Украине
В Кремле порассуждали о спецоперации России
Лукашенко заявил о готовности помочь Украине
Стало известно о пострадавшем при пожаре в московском БЦ генерал-майоре
Федерацию хоккея Канады заподозрили в сокрытии изнасилования
В 36 световых годах от Земли обнаружена гигантская скалистая планета
Продюсер Леонид Дзюник озвучил гонорары Светланы Лободы в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.