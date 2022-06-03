В 36 световых годах от Земли обнаружена гигантская скалистая планета

С телескопа Subaru обнаружили суперземлю, вращающуюся вокруг красного карлика Ross 508

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении новой экзопланеты класса суперземля, которая вращается вокруг красного карлика Ross 508. Гигантская скалистая планета, получившая обозначение Ross 508 b, оказалась в четыре раза более массивной, чем Земля, и удалена от нее на 36,5 светового года. Подробно об открытии рассказывается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Исследователи провели спектрометрические наблюдения за красным карликом Ross 508 с помощью прибора InfraRed Doppler на телескопе Subaru, что позволило измерить лучевую скорость звезды. Лучевая скорость определяется для космического объекта, который перемещается относительно луча зрения наблюдателя и подвержен, таким образом, эффекту Доплера. В случае звезды причиной ненулевой лучевой скорости является вращающееся вокруг него массивное небесное тело, например, планета.

Астрономы выявили периодичность колебаний лучевой скорости звезды в 10,75 дня, что соответствует орбите планеты, которая имеет четырехкратную массу Земли и удалена от родительского светила на расстояние 0,053 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Солнца до Земли). Ross 508 b должна получать в 1,4 раза больше солнечного света, чем Земля, что помещает планету у внутреннего края зоны обитаемости.

Точный эксцентриситет орбиты Ross 508 b до сих пор неизвестен. Предполагается, что суперземля изначально сформировалась за пределами снеговой линии, где вода переходит в твердое агрегатное состояние. Для Ross 508 это расстояние составляет около 0,16 астрономической единицы. Затем планета подверглась миграции I типа, когда волны плотности в газе протопланетного диска толкают небесное тело ближе к звезде. Даже если эксцентриситет орбиты планеты был изначально достаточно высок, волны плотности могли его значительно уменьшить, сделав орбиту более округлой и менее вытянутой.

Родительская звезда Ross 508 имеет радиус около 0,21 радиуса Солнца и массу около 0,18 массы Солнца, что соответствует плотности на уровне 26,5 грамм на кубический сантиметр. Звезда имеет эффективную температуру 3071 К, а содержание тяжелых элементов у нее в 100 раз меньше, чем у Солнца. Она удалена на 36,5 светового года от Земли.

Суперземлями называют гигантские скалистые планеты, которые более массивны, чем Земля, но не превышают массу Нептуна. Хотя термин суперземля обычно применяется в отношении планетарных масс, он также используется астрономами для описания планет, чьи размеры больше Земли, но меньше мини-Нептунов, имеющих радиус, равный двум-четырем земным радиусам.