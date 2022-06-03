Москва и Луганск официально стали побратимами

Собянин и Пилавов подписали декларацию о побратимстве Москвы и Луганска

Москва и Луганск официально стали городами-побратимами. Декларацию об этом подписали мэр российской столицы Сергей Собянин и глава администрации города Луганска Манолис Пилавов, передает ТАСС.

Подписание соглашения о побратимстве произошло в рамках рабочей поездки Собянина в Луганск. Стороны договорились о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме того, Собянин и Пилавов выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей Москвы и Луганска в научной области, в сферах транспорта и туризма.

1 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами.