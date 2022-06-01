Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами

Беглов и Иващенко подписали соглашение о побратимстве Санкт-Петербурга и Мариуполя

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами в здании мариупольской филармонии. Об этом сообщает Telegram-канал PRO_Республику.

Подписание соглашения прошло в присутствии главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина и первого зампредседателя Совета Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Об установлении побратимских связей между городами стало известно 24 мая. Решение было принято по результатам телефонного разговора губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.