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Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами

Беглов и Иващенко подписали соглашение о побратимстве Санкт-Петербурга и Мариуполя

Кадр: видео Telegram-канал «PRO_ Республику»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами в здании мариупольской филармонии. Об этом сообщает Telegram-канал PRO_Республику.

Подписание соглашения прошло в присутствии главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина и первого зампредседателя Совета Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Об установлении побратимских связей между городами стало известно 24 мая. Решение было принято по результатам телефонного разговора губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.

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Сергей Истомин
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