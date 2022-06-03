Ростуризм запланировал расширить использование карты «Мир» за рубежом

Ростуризм: россияне смогут использовать карту «Мир» почти во всех отелях Турции

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ключевым направлением работы ведомства является содействие расширению использования карты «Мир» за рубежом. Ее слова передает ТАСС.

«В этом вопросе мы по своей линии активно работаем с зарубежными партнерами. Рассчитываем, что до конца этого года карту "Мир" будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян», — сообщила о планах ведомства Догузова.

Также глава Ростуризма рассказала о разговоре с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях республики. Однако при этом туристам все равно рекомендуется на случай необходимости иметь при себе наличные денежные средства.

Ранее вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян рассказал, что Турция дает российским туристам скидки в 30 процентов, поскольку в этом году страну посетит меньше путешественников, чем ожидалось.

