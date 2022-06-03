Названо резко подешевевшее для россиян туристическое направление

Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян заявил, что Турция дает туристам РФ скидки 30%

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян назвал резко подешевевшее для россиян туристическое направление. Он заявил в беседе с радио Sputnik, что Турция дает туристам из России скидки в 30 процентов, поскольку в этом году страну посетит меньше путешественников, чем ожидалось.

«Вместо примерно семи миллионов россиян будет четыре миллиона максимум. Из-за этого турецкие отельеры вынуждены сильно снижать цены. Например, уже в мае дисконт составил примерно 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро», — указал эксперт.

Мкртчян добавил, что стоимость путевок также снижает высокий курс рубля по отношению к турецкой лире. Однако из-за дефицита рейсов дорогим может оказаться авиаперелет. Цены на билеты на самолет, а следовательно и на туры в целом, значительно снизятся после появления массовых чартерных перевозок, выразил мнение вице-президент Альянса турагентств.

Он рассказал, что для полетов в Россию в Турции уже созданы две авиакомпании, на подходе третья, все они ждут разрешения на перелеты.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что цены на путешествия в Турцию выросли, но не существенно. По его словам, изменение стоимости произошло за счет скачка курсов валют, однако его отчасти удалось скомпенсировать увеличением объема перевозок.

