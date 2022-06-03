Прилетевшему из Турции с двумя миллионами долларов россиянину отказали во въезде

В Пулково таможня не пустила россиянина, приехавшего из Турции с 2 миллионами долларов

В петербургском аэропорту Пулково таможенники задержали гражданина России, приехавшего из Турции с двумя миллионами долларов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Северо-Западном таможенном управлении.

Прибыв рейсом Стамбул–Санкт-Петербург, россиянин при прохождении таможенного контроля выбрал «красный коридор» и заполнил пассажирскую декларацию, указав там наличность в два миллиона долларов. Мужчина привез валюту в ручной клади. По его словам, деньги он выручил от продажи недвижимости, однако подтверждающих документов не предъявил.

Таможня отказала россиянину во въезде в страну, после чего мужчина улетел за границу.