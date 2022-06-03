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Врач объяснила россиянам внезапную тягу к соленой пище

Врач Елена Соломатина: при отравлении и пониженном давлении может потянуть на соленое

Фото: Christopher Williams / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила россиянам возможные проблемы со здоровьем, на которые может указывать внезапная тяга к соленой пище. Об этом сообщает портал «Москва 24».

По словам диетолога, тяга к употреблению соленой пищи может возникнуть при дегидратации. В жаркий период или при тяжелых нагрузках в спортзале человек сильно потеет и из организма вымываются соли, после чего ему может захотеться соленого. При отравлении также может возникнуть тяга к соленому. Если недомогание сопровождается рвотой или диареей, то организм так же теряет жидкость и соли, дефицит которых потом и пытается восполнить, объяснила врач.

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«Тяга к соленому может быть при пониженном давлении. Человек чувствует усталость, спутанность сознания, недостаток кровообращения головного мозга. И его может потянуть на солененькое. Если он съест огурчик или кусок селедки, то почувствует себя совершенно по-другому. Соль задерживает жидкость в организме и повышает давление», — уточнила Соломатина.

Кроме того, по мнению эксперта, тяга к соленому может наблюдаться при проблемах с ЖКТ или сложностях с перевариванием тяжелой мясной пищи. Хлор помогает наладить процессы пищеварения, поэтому в такой момент выбор падает именно на соленую пищу.

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Юлия Кальницкая
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