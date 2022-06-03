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Российские войска уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского пункта управления БПЛА

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российскими войсками был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 3 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — объяснил генерал.

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Ранее Минобороны сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в разных районах Донецкой народной республики (ДНР) и Харьковской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.

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Никита Абрамов
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