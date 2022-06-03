Российские войска уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского пункта управления БПЛА

Российскими войсками был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 3 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — объяснил генерал.

Ранее Минобороны сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в разных районах Донецкой народной республики (ДНР) и Харьковской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.