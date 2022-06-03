Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков ответил на вопрос о возможном ускорении спецоперации на Украине

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможном ускорении спецоперации на Украине

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Вопрос о том, обсуждалось ли в Кремле ускорение специальной операции на Украине, следует адресовать Министерству обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает в пятницу, 3 июня, РИА Новости.

«Что касается хода военной операции, мы с вами договаривались: мы это никак не комментируем», — ответил он вопрос журналиста о том, обсуждалось ли в Кремле ускорение специальной операции на Украине в связи с тем, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о такой возможности после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Ранее Кадыров рассказал, что глава Минобороны России поставил новые задачи по спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение тактики и проведение боевых действий в ускоренном темпе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о задаче от Шойгу ускорить спецоперацию на Украине
Замкомандира подразделения ДНР сообщил о похищении его дочери
Украина получила от Илона Маска солнечные панели
Захарова высказалась по вопросу независимости Тайваня
Тело российского пенсионера с порезанной шеей нашли ночью на хуторе
Эмбер Херд сыграет главные роли в двух фильмах после поражения в суде
Захарова назвала способ избежать третьей мировой войны
В районе проведения спецоперации заметили БМП-2 с дополнительной защитой
Новый владелец «Макдоналдс» рассказал о возобновлении работы точек в России
Bloomberg назвало «самого умного российского олигарха»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.