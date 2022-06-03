Песков ответил на вопрос о возможном ускорении спецоперации на Украине

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможном ускорении спецоперации на Украине

Вопрос о том, обсуждалось ли в Кремле ускорение специальной операции на Украине, следует адресовать Министерству обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает в пятницу, 3 июня, РИА Новости.

«Что касается хода военной операции, мы с вами договаривались: мы это никак не комментируем», — ответил он вопрос журналиста о том, обсуждалось ли в Кремле ускорение специальной операции на Украине в связи с тем, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о такой возможности после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Ранее Кадыров рассказал, что глава Минобороны России поставил новые задачи по спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение тактики и проведение боевых действий в ускоренном темпе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.