Кадыров анонсировал ускорение спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о задаче от Шойгу ускорить спецоперацию на Украине

Глава Минобороны Сергей Шойгу поставил новые задачи по спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение тактики и проведение боевых действий в ускоренном темпе. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после встречи с министром в Москве. Его анонс приводится в Telegram-канале.

Чеченский глава подчеркнул, что встреча с Шойгу была плодотворной. «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Кадыров.

По его словам, Шойгу в рамках встречи попросил поблагодарить чеченских бойцов, которые находятся на Украине.