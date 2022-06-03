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Кадыров анонсировал ускорение спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о задаче от Шойгу ускорить спецоперацию на Украине

Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Минобороны Сергей Шойгу поставил новые задачи по спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение тактики и проведение боевых действий в ускоренном темпе. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после встречи с министром в Москве. Его анонс приводится в Telegram-канале.

Чеченский глава подчеркнул, что встреча с Шойгу была плодотворной. «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Кадыров.

По его словам, Шойгу в рамках встречи попросил поблагодарить чеченских бойцов, которые находятся на Украине.

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Анна Щербакова
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